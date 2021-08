Olympisch kampioen hordelopen bedankt vrijwilligster die hem geld gaf voor een taxi toen hij op weg naar zijn olympische race de verkeerde bus genomen had: “Dit goud is ook van jou”

Olympische Spelen Prachtige beelden: hoogsprin­gers kiezen om het goud te delen en kunnen geluk niet op

1 augustus Geweldige taferelen in het hoogspringen. Mutaz Essa Barshim én Gianmarco Tamberi sprongen elk over 2,37m in precies evenveel pogingen, maar geraakten beiden niet over 2,39m. De official stelde een ‘jump off’ voor, maar de Qatarees en Italiaan hadden een ander idee. Beiden het goud. De official stemde toe. Wat volgde waren schitterende beelden van twee dolblije heren.