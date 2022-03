Oekraïense kat Stepan, een van de bekendste huisdieren op Instagram, ontsnapt met baasje aan raketaanvallen in Charkiv

“Op 24 februari, vroeg in de ochtend, lagen we thuis te slapen”, staat in het bericht te lezen. “Rond 5 uur ‘s morgens hoorden we een explosie, en ik begreep niet eens wat het was. Na een tijdje, na ongeveer een halfuur, waren er meer ontploffingen, de ramen trilden. Ik sprong op en begreep dat er iets vreselijks aan de hand was. Een aanval op Charkiv (vooral in de regio waar wij wonen). We realiseerden ons dat de oorlog tot bij ons huis was gekomen.”

In de Instagrampost vertelt het baasje van Stepan hoe ze de huizen van haar buren volledig vernield zag worden. Ook haar woning werd een week later zwaar beschadigd door de Russische raketaanvallen. De vrouw schuilde twee dagen met haar huisdier in de kelder. Uiteindelijk konden ze de stad verlaten.

Onderdak in Frankrijk

“Vrijwilligers in Charkiv brachten ons naar het station. Daar namen we de trein naar Lviv (we kwamen 20 uur later aan). Daarna reisden we tot aan de grens met Polen. (...) Er waren duizenden mensen. Na negen uur staken we de grens over. Toen we in Polen arriveerden, kregen we hulp van The World Influencers and Bloggers Association uit Monaco. Zij hebben ons geholpen om naar Frankrijk te gaan.” Anna en haar huisdier zullen daar verblijven tot ze weer naar hun land kunnen terugkeren. “We zijn oké nu, maar we zijn erg bezorgd om onze familieleden in Oekraïne en zullen alles doen wat we kunnen om ons land te helpen”, vertelde de vrouw.

TikTok en Instagram

The World Influencers and Bloggers Association is een organisatie die influencers van over de hele wereld met elkaar verbindt. Maria Grazhina Chaplin, de CEO en oprichter van de organisatie, was op de hoogte van Anna’s situatie en wou haar meteen helpen om uit Oekraïne te vluchten. Volgens de organisatie is Stepan een van de bekendste huisdieren op sociale media.

Stepan, die 13 jaar is, ging vorig jaar viraal op de video-app TikTok. In een van zijn meest populaire video’s is de kat te zien met een glas wijn terwijl het nummer ‘I Just Called to Say I Love You’ van Stevie Wonder op de achtergrond speelt. Sindsdien is zijn bekendheid alleen maar toegenomen. De kat werd zelfs opgemerkt door popzangeres Britney Spears. In december verscheen Stepan bovendien in een gesponsorde post voor het Italiaanse luxemerk Valentino.

