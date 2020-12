Nieuwslezer RTL-TVI krijgt slappe lach tijdens uitzending

Oombergen Natuur­school Klavertje 4 ziet ze dubbel: vier tweelingen doen kleuterjuf­fen in het haar krabben

1 december Natuurschool Klavertje 4 in de Zottegemse deelgemeente Oombergen verwelkomde deze week een vierde tweeling. En dat is best opmerkelijk, want het schooltje telt slechts veertig peuters en kleuters. “De juffen vergissen zich vaak van naam en dat vinden vooral de tweelingen uit de derde kleuterklas best grappig", lacht directeur Christ Meuleman.