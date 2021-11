Nieuwe coronavariant ‘omicron’ doet fans denken aan Futurama

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe coronavariant B.1.1.529 de naam ‘omicron’ gegeven. De variant, die voor het eerst werd geïdentificeerd in Zuid-Afrika, is daarmee de nieuwste stam die een Griekse letter als naam heeft gekregen. Wat het WHO waarschijnlijk niet had zien aankomen, is dat de naam veel mensen doet denken aan een bepaalde animatieserie: Futurama.