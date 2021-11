Nieuw-Zeelandse politica rijdt een uur voor bevalling met de fiets naar het ziekenhuis: “Mijn weeën waren niet zo erg”

Tienen Zaakvoer­der Tiense keukenwin­kel is slachtof­fers Pepinster niet vergeten: “We kunnen niet wachten tot de overheid of verzekerin­gen van zich laten horen. Het moet nú gebeuren!”

Via een liefdadigheidsactie van zijn schoonzus voor de slachtoffers in Pepinster zag Marc Struyf, zaakvoerder bij A+ keukens in Tienen, met lede ogen aan welke ravage het noodweer er aanrichtte. Intussen reed hij al ettelijke keer heen-en-weer om materiaal en goederen te transporteren naar de getroffen gebieden. Ondanks zijn nobele daad weet hij dat het momenteel niet meer is dan een doekje voor het bloeden. Daarom blijft Marc niet bij de pakken zitten en lanceert hij een nieuw offensief om de mensen te steunen. De meest opvallend: een donatie per nieuwe like op de Facebookpagina van A+ keukens. “Ik speel niet voor Sinterklaas, maar wil waar mogelijk mijn steentje bijdragen”, klinkt het.

27 oktober