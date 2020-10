New Yorkse ober serveert zijn gasten per ongeluk peperdure wijn

De ober belast met het uitschenken van wijnen, verwisselde per abuis de twee karaffen. De dure karaf belandde bij het koppel, terwijl de zakenlui de goedkope pinot noir dronken. Het vierkoppige gezelschap had niets in de mot. Integendeel, een van hen proefde de tafelwijn voor en deed haast lyrisch over de smaak.

De ober realiseerde niet veel later zijn fout en lichtte telefonisch McNally in. Hij snelde ter plaatse , maar zag zich meteen met een dilemma geconfronteerd. De pijnlijke fout opbiechten of de goede sfeer niet verpesten? De restauranthouder hakte de knoop door en besliste om de gasten in te lichten. “Zie je wel, ik wist dat het geen Mouton Rotschild was!”, riep een van de zakenmannen. Het jonge koppel reageerde in tegenstelling verrukt ‘alsof de bank een fout in hun voordeel had gemaakt’”. Noch zij, noch de Wall Street-kerels moesten de fles betalen. Dat deed McNally in hun plaats . Het is niet duidelijk of de ober in kwestie na de blunder zijn C4 kreeg.