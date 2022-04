Nederlandse transporteur rijdt voortaan ‘Undercover’: “Sommigen vernieuwen hun interieur, anderen laten hun vrachtwagen pimpen”

Tom Waes rijdt tegenwoordig als trucker rond op de Nederlandse wegen, of beter gezegd: zijn alter ego Bob Lemmens uit de populaire serie Undercover. Een Nederlandse transporteur liet zijn nieuwste vrachtwagen pimpen in het thema. “Als je zoiets doet zijn andere vormen van reclame overbodig”, zegt designer Willeke Timmer.

De Scania van transportfirma Beljaars en Zonen uit Noordhoek is een pareltje: op de deur van de chauffeurscabine prijkt het silhouet van Ferry Bouwman (personage van Frank Lammers) aan de andere kant staat Bob Lemmens (Tom Waes), twee hoofdrolspelers uit de beklijvende serie ‘Undercover’. Kostenplaatje: 32.000 euro, alleen al voor het spuitwerk. “Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby: mijn zoon en ik wilden enkele jaren geleden mijn man verrassen. We waren dat jaar op vakantie geweest in Australië en hadden wat artwork laten maken in een Australisch thema”, legt Thea Beljaars uit. “Mijn man vond het geweldig en daarna zijn we van klein naar steeds groter gegaan.”

Volledig scherm Tom Waes rijdt mee als passagier. © Instagram

“We zijn maar een kleine firma met slechts twee vrachtwagens en behalve ‘Undercover’ hebben we nog een vrachtwagen met afbeeldingen van ‘The Green Mile’ (iconische gevangenisfilm met Tom Hanks, red). Ja, we zijn gek op films en spannende series. Voorheen hadden we ook wagens met ‘Troy’ (epos met Brad Pitt, red) en ‘Lord of the Rings’. Onze ‘Undercover’-vrachtwagen is nagelnieuw en rijdt pas voor de tweede week rond.”

Volledig scherm Het Undercover-thema wordt doorgetrokken in het interieur. © Instagram

Voor het artwork gaat de familie Beljaars aankloppen bij MW Design van Marcel en Willeke Timmer. “Aan de wagen met het ‘Undercover’-thema zijn we in totaal zo’n vijf weken bezig geweest”, zegt Willeke. “Ik heb een creatieve opleiding genoten en aan de hand van foto’s ga ik aan de slag. Er hangt een prijskaartje aan vast, maar het is maar waar je je geld aan uitgeeft. Sommigen vernieuwen hun interieur, anderen laten hun vrachtwagen pimpen. Als je met zo’n mastodont kan rondrijden, is alle andere reclame overbodig. Bovendien is het een prima investering: de meeste vrachtwagens zijn na vijf jaar afgeschreven, maar de doorverkoopprijs van deze exemplaren ligt behoorlijk hoog.”

Volledig scherm Het logo van de Belgische politie in de bestuurderscabine van de 'Undercover'-vrachtwagen. © Instagram

Schaalmodellen

De reacties op het eindresultaat zijn volgens Thea grandioos. Van onze vrachtwagens worden door Tekno en WSI schaalmodellen nagebouwd, inclusief het artwork. Daar is dus ook een markt voor. Er zijn natuurlijk veel mensen die ons gewoon op de openbare weg spotten. Sommigen rijden eerst naast je, daarna voor je met de vier richtingaanwijzers aan zodat ze ook even aan de andere kant kunnen kijken.”

De kans dat je de Undercover-vrachtwagen spot op Vlaamse wegen is bijzonder klein. “We handelen in zeecontainers en rijden LZV-vervoer (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie, red) en dat is bij jullie niet toegestaan”, zegt Thea. “Als we toch de grens oversteken, koppelen we een deel af, zodat hij niet te lang is.”

Volledig scherm Deze Scania maakt sinds begin deze maand indruk op Nederlandse wegen. Op het portier van de chauffeur prijkt het personage van Ferry Bouwman (Frank Lammers), aan de andere kant staat Bob Lemmens (Tom Waes). © Instagram