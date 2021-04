Nederlandse reddingsdiensten rukken massaal uit voor vuurpijl boven zee... die de zon blijkt te zijn

“Ik heb even gehuild, en toen heb ik het opgelost”: koppel trouwt middenin overstro­ming

23 maart Het wassende water doet dezer dagen tienduizenden mensen op de vlucht slaan in de Australische regio New South Wales, maar Kate Fotheringham was onverzettelijk: de overstromingen zouden haar trouwdag niet, welja, in het water doen vallen.