Nederlandse politie rukt uit voor vuurwapen van chocolade

Brugge Jingle Bells! Jingle Bells! In Brugge opent nieuwe en tijdelijke Christ­mas-shop in Steen­straat: “Vissen aan de kerstboom? Niks is gek genoeg”

Het begint stilaan te kriebelen bij de Brugse fans van de gezelligste periode van het jaar. Die kunnen deze winter voor het eerst terecht in It’s All About Christmas, een gloednieuwe pop-up winkel in de Steenstraat in Brugge. Twee verdiepingen vol kerstspullen liggen er te wachten in allerlei kleuren en vormen. “De toppers van dit jaar? Uiltjes, vogeltjes en kerstverlichting”, vertelt Raymond den Iseger, zaakvoerder van de kerstwinkel.

27 oktober