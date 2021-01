Nederlandse douaniers nemen lunch van Britse chauffeur in beslag; “Welkom bij de brexit”

Belgische bedrijven over brexit: “Hoe meer informatie ik verzamelde, hoe onduidelij­ker de situatie voor me werd”

2 januari Vier jaar lang telden ze af naar een klok die telkens versprong van einddatum. Maar sinds vandaag is de boedelscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa een voldongen feit en halen de Belgische bedrijven opgelucht adem dat dat met een handelsakkoord gepaard gaat. “Het was een thriller, en dat zal het nog wel even blijven.”