Nederlander Peter wordt compleet gek van anderhalvemeter-omroeper: “Lijkt wel een heropvoedingskamp”

De bewoners in de binnenstad van het Nederlandse Eindhoven zitten met een ‘irritante stadsprediker’. Dat meldt Omroep Brabant. Uit tal van luidsprekers die ophangen in de Eindhovense winkelstraten komt sinds afgelopen vrijdag een luide stem die het winkelend publiek wijst op de coronamaatregelen. Verschillende mensen die boven de winkels wonen, worden er helemaal gek van. Zo ook Peter.

“Je hoort het gewoon door de ramen heen”, legt Peter uit terwijl hij de mensen van Omroep Brabant op bezoek heeft.



Niet veel later hoort het gezelschap inderdaad de kwelduivel van dienst. Vriendelijk, maar vooral luid roept een mannenstem iedereen op om zich te houden aan de maatregelen: “Welkom in Eindhoven. Om verspreiding van het virus tegen te gaan: houd anderhalve meter afstand van elkaar. Houd je aan de basisregels. Alleen samen krijgen we corona onder controle.”

Elk kwartier

Peter legt uit dat die boodschap elk kwartier opnieuw door de luidsprekers knalt, en dit vanaf 9 uur ‘s ochtends tot 18 uur ‘s avonds. Elke dag weer, zélfs in het weekend.

“Elk kwartier, de hele dag door. Eerst in het Nederlands, daarna ook nog eens in het ‘steenkolenengels’", zucht hij. Meteen wordt duidelijk waarom Peter die term, een benaming voor zeer slecht Engels, in de mond neemt: “To prevent the virus from spreading, we stay anderhalve meters from each other”, zo horen we de omroeper zeggen.

‘Niet normaal’

Peter hoort hetzelfde riedeltje ook echt de hele dag door, want door een andere belangrijke coronamaatregel - telewerk - zit hij elke dag thuis. “Ik word er persoonlijk gek van”, zegt hij. “Ik vind dit echt niet normaal. Het lijkt net of je in een heropvoedingskamp terecht bent gekomen”, vat de Nederlander de overlast samen. Hij vindt ook niet dat hij zich er maar bij moet neerleggen omdat hij nu eenmaal in het centrum is gaan wonen. “Om elke vijftien minuten hiermee geconfronteerd te worden? Dat vind ik wat veel van het goede.”

Klachten

Omroep Brabant laat weten dat Peter een actie is gestart om de luidsprekers het zwijgen op te leggen. Hij en verschillende andere buurtbewoners dienden ook al klacht in bij de gemeente Eindhoven over het volume van de speakers. De gemeente heeft in een reactie laten weten dat de bewuste boodschap wordt afgewisseld met sfeervolle muziek. Ze beloofde wel de volumeknop wat naar beneden te draaien. De luidsprekers zullen voortaan ook pas twee uur later aangezet worden en gaan een uurtje vroeger weer uit.

