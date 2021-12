Nederlander bevrijd uit ondergrondse container in Lelystad: “Ik zocht mijn portefeuille”

Schotse vrouw (86) krijgt trouwring terug die ze vijftig jaar geleden verloor in een aardappel­veld

Peggy MacSween, een 86-jarige vrouw die op het Schotse eiland Benbecula woont, heeft zonder twijfel een van haar meest memorabele dagen beleefd. De vrouw kreeg namelijk haar trouwring terug, nadat ze die maar liefst 50 jaar geleden was verloren in een aardappelveld. Peggy raakte de ring kwijt in de jaren 60 terwijl ze aardappelen aan het rooien was. Ze was er zeker van dat ze de trouwring nooit meer zou terugzien, tot nu.

3 december