NASA-astronaute laat West-Vlaamse kaas naar ISS sturen

Het gaat om kazen van boerderij ‘t Groendal, een familiebedrijfje in Rumbeke, een deelgemeente van Roeselare. Ze belandden in het ISS via de Antwerpse kaasmeesters Van Tricht, die instaan voor de buitenlandse distributie, en een kaashandel in de Amerikaanse stad Houston, waar Walker klant is.

“Ferm trots”

Walker blijkt verlekkerd op de kazen OG Kristal en Old Farmdale. "Dat zijn de varianten van onze Brokkeloud Roeselare en de Oud Roeselare die we maken voor de Amerikaanse markt", zegt Johan Deweer (60) van 't Groendal. "Dat vinden we echt straf. Wie denkt er nu dat er op een dag iemand je kaas zal eten in de ruimte? Maar we zijn er wel ferm trots op. Wat een mooie reclame is dit.”