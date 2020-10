Na ‘Pistacchio’ duikt ook op Filipijnen een lichtgroene puppy op: welkom ‘Wasabi’

Het is uiterst zeldzaam dat er een hond wordt geboren met een groen gekleurde vacht. Het komt vermoedelijk, doordat de pup in de baarmoeder in contact is gekomen met een groen pigment, genaamd biliverdine. Het is hetzelfde pigment dat een groene kleur veroorzaakt bij kneuzingen. Net zoals bij Pistacchio zal Wasabi zijn heldergroene vacht niet eeuwig houden. Binnen enkele weken vervaagt de kleur.