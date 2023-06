Na de grote rode laarzen: dit is de kleinste handtas ter wereld

De makers van de ‘ Big Red Boots ’ – de grote cartoonlaarzen die eerder dit jaar viraal gingen – hebben de kleinste handtas ter wereld ontworpen. De tas is geïnspireerd op een model van modehuis Louis Vuitton en is kleiner dan een zoutkorrel. De afmetingen? 657 bij 222 bij 700 micrometer.

Praktisch is de neongroene handtas niet, maar alleszins wel uniek. Het ontwerp is een reactie op een trend die al een tijdje populair is: handtassen worden steeds kleiner. Daardoor verliezen ze hun functionaliteit, zegt MSCHF, het Amerikaanse creatieve collectief die de tas bedacht. “Een tas is eigenlijk een sieraad geworden”, klinkt het. “Ze worden disfunctioneel, een ongemak voor de drager.”

MSCHF wil die trend doortrekken door alle functionaliteit van de tas weg te halen, zodat er niets anders overblijft dan de merknaam. “Het is het laatste woord in miniaturisatie van tassen”, zei MSCHF in een verklaring.

Volledig scherm De tas is geïnspireerd op het OnTheGo-model van het luxemerk Louis Vuitton. © MSCHF

Geen toestemming van Louis Vuitton

Het collectief heeft de tas ontworpen zonder toestemming van het Franse luxemerk Louis Vuitton. “Wij zijn een grote voorstander van de ‘vraag vergiffenis, geen toestemming’-regel”, klinkt het. De zanger Pharrel Williams, creatieve directeur bij Louis Vuitton, is volgens MSCHF fan van “grote hoeden”. “Daarom hebben we een ongelooflijk kleine tas voor hem gemaakt.”

De tas wordt van 20 tot 24 juni tentoongesteld in een kunstgalerie in Parijs. Nadien zal het op een veiling verkocht worden. De startprijs is nog niet bekend, maar gezien de bedragen van eerdere ontwerpen van MSCHF, zal het waarschijnlijk hoog zijn.