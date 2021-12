Mysterieuze weldoener stuurt kartonnen doos vol geld naar Amerikaanse universiteit, pakket staat maanden ongeopend in postlokaal

Een Amerikaanse universiteit heeft een mysterieuze doos ontvangen met 180.000 dollar (160.000 euro) in cash. Een anonieme geldschieter stuurde het forse geldbedrag op naar de faculteit natuurkunde van de City College in New York, schrijft ‘The New York Times’. Het was bedoeld voor noodlijdende studenten, maar kon niet meteen worden gebruikt omdat de herkomst onduidelijk was - en omdat het maanden duurde vooraleer de doos werd geopend.

De doos, afgestempeld in Florida, was in november vorig jaar opgestuurd naar het hoofd van de faculteit, Vinod Menon. Die opende het uiteindelijk pas negen maanden later, toen hij in september na maanden van lesgeven op afstand terugkeerde naar de campus. In een verweerde kartonnen doos vond Menon stapels briefjes van 50 en 100 dollar, goed voor in totaal 180.000 dollar. “Ik had nog nooit zoveel cash geld gezien in mijn leven, behalve dan in films”, vertelde professor Menon aan CNN. “Ik stond perplex en wist niet hoe te reageren.”

Bij het geld zat een brief, waarin de afzender schreef dat hij of zij zelf gestudeerd heeft aan de City College en inmiddels een "lange en productieve" loopbaan in de wetenschap achter de rug heeft. De afzender wil dat het geld gebruikt wordt om er studenten “die het verdienen” mee te steunen. Die studenten moeten volgens de anonieme weldoener een wiskundige richting studeren en goede punten halen.

In de brief licht de gever nog toe waarom hij of zij zoveel geld wil doneren. “De reden is duidelijk: de uitstekende onderwijskansen die mij ter beschikking stonden - en die ik op CCNY (en Stuyvesant High School) ten volle heb benut - gaven mij de basis om mij verder te ontwikkelen”, klinkt het. “Toen ik het geld zag was ik in shock, maar na het lezen van de brief voelde ik me trots en gelukkig om deel uit te maken van deze instelling, die een verschil heeft gemaakt in iemands leven”, herinnert Menon zich.

Criminele activiteiten

De universiteit ontvangt wel vaker grote donaties, maar niet in de vorm van dozen vol cash. De instelling stopte het geld in een kluis en schakelde de autoriteiten in. Die concludeerden dat het geld afkomstig was van meerdere banken in de staat Maryland. Uiteindelijk oordeelden zij dat er geen verband kon worden aangetoond met criminele activiteiten en dat het geld ‘zuiver’ was. Het lukte echter niet om de afzender op te sporen.

De universiteit besloot uiteindelijk deze maand om de gift formeel te accepteren. Het geld wordt gebruikt om beurzen voor studenten mee te bekostigen. Het hoofd van de faculteit natuurkunde verbaast zich nog steeds over het feit dat de zware gelddoos maandenlang in de postkamer heeft gestaan. "En dat het überhaupt met de post is verstuurd. Deze persoon heeft een enorm vertrouwen in het systeem.”

Met het geld wordt nu een beurs opgericht, kondigde Menon nog aan. Daarmee zal ruim 10 jaar lang, elk academiejaar, het inschrijvingsgeld van 7.500 dollar worden betaald voor twee studenten van de faculteit natuurkunde van het City College in New York.