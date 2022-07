Mysterieuze roze gloed boven Australisch stadje blijkt afkomstig van cannabiskwekerij

Showbizz Bruidegom put voor huwelijks­ge­lof­ten inspiratie uit 'Lizzie McGuire', hoofdrol­speel­ster Hilary Duff razend enthousi­ast

Een pasgetrouwd koppel is viraal gegaan op TikTok. Marco Braun uit Chicago legt zijn huwelijksgeloften af en doet dat in het thema van ‘Lizzie McGuire’. “Ik dacht altijd dat ik met Hilary Duff zou trouwen”, zegt Marco tegen zijn aanstaande Danny Chapman. “Maar nu weet ik dat ik eigenlijk Lizzie McGuire ben en jij bent mijn Gordo.” Hilary Duff vertolkte de titelrol in de Disney-serie. Gordo was haar beste vriend, die hopeloos verliefd was op haar.

