Mysterieuze monoliet in Roemenië verschenen en weer verdwenen

Op een bergtop in het noorden van Roemenië is een mysterieuze metalen monoliet verschenen en na vier dagen weer verdwenen. De zuil werd slechts enkele dagen later ontdekt dan de zuil in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah, die veel media-aandacht kreeg.

Een meterslange metalen zuil is vorige week voor het eerst opgemerkt aan een heuvel nabij de stad Piatra Neamt in het noordoosten. Wie de structuur heeft geplaatst is - net zoals in Utah - niet geweten. Buitenaardse wezens, een kunstenaar of toch gewoon de lokale schepen voor toerisme, misschien? In de reacties op sociale media werd het metalen object vergeleken met de monoliet die eerder opdook en verdween in Utah, al kreeg de Roemeense plaatconstructie kritiek vanwege slecht laswerk.

Het nieuws over de Amerikaanse monoliet ging de wereld rond. Zonder de inmiddels wereldberoemde constructie zou er nu geen sprake van de Roemeense zuil zijn geweest, vermoeden we. Je moet nu eenmaal het ijzer smeden als het heet is.

Ook nu is de structuur opgetrokken uit metaal. Het verschil is dat de Roemeense versie geen glad egaal oppervlak heeft. Ook is de driehoekige zuil beneden minder breed dan boven. “Een niet-geïdentificeerde persoon, blijkbaar een slechte plaatselijke lasser, heeft het gemaakt,” zei de lokale journalist Robert Iosub. Zo plotseling als het bouwwerk verscheen, is het deze namiddag overigens weer verdwenen. “Er is nu slechts een kleine kuil bedekt met rotsachtige grond over.”

De zuil in Utah is vermoedelijk in de avond van vrijdag 27 november door onbekenden weggehaald. Ambtenaren van het departement van openbare veiligheid ontdekten op 18 november de constructie bij toeval. Ze vlogen met een helikopter boven de woestijn terwijl ze op zoek waren naar schapen. De exacte locatie werd geheimgehouden, maar al snel verschenen de eerste nieuwsgierigen ter plaatse.

