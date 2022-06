Mr. Happy Face verkozen tot lelijkste hond ter wereld

TikTokker vindt vintage Dior-jurk van grootmoe­der terug op zolder, maar weet niet dat die tot 40.000 euro waard is

De 36-jarige Adeline Vining uit Londen postte eind april een video op TikTok waarin ze een vintage Dior-jurk van haar overleden grootmoeder toont. Vining had het kleed teruggevonden in een koffer op zolder en was naar eigen zeggen helemaal vergeten dat ze de jurk nog had. De video ging viraal en is sindsdien meer dan 7,6 miljoen keer bekeken, onder meer door modegeschiedkundige Henry Wilkinson. Dankzij hem kwam Vining te weten dat de jurk tot maar liefst 43.000 dollar (meer dan 40.000 euro) waard is.

25 juni