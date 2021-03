Miljoenen spinnen kruipen op zo goed als alles in Australië om te ontkomen aan overstromingen

Vichte Porsche van Diego Maradona is te koop (en hij staat in... Vichte)

4 maart De grijze Porsche 911 die stervoetballer Diego Maradona in de jaren 90 kocht om door de straten van het Spaanse Sevilla rijden, staat momenteel te koop bij het Britse veilinghuis Bonhams. In afwachting van het winnende bod, wordt de wagen veilig bewaard in een loods in het West-Vlaamse Vichte.