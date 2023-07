Miljoenen mensen in de ban van liefdessprookje: Natalie ziet knapperd op vliegtuig en versiert hem met telefoonnummer op servet

TikTok is in de ban van een ontluikende romance die startte met een gedurfde versiertruc op het vliegtuig. Natalie schreef haar telefoonnummer op een servet, dat ze vervolgens overhandigde aan de onbekende adonis in het stoeltje voor haar. Tot haar grote verbazing zag hij haar ook zitten, de twee zijn nu aan het daten geslagen. Op haar account houdt ze haar volgers van elke nieuwe stap op de hoogte.

#catchingflights #singletok #flightsandfeelings #summer23 ♬ Bops Goin Brazy - Tyga @nataliebonbon Also did this towards the end of the flight so it wasn’t awkward for a long time just incase 😅 #datingtok Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als Natalie haar stoute schoenen aantrekt, zal de wereld het geweten hebben. Het filmpje waarin ze toont hoe zij de eerste stap zette, is in twee dagen tijd net geen drie miljoen keer bekeken. “Als je single/geïnteresseerd bent, stuur me dan een sms’je”, luidde de boodschap op het servet. Na de eerste kennismaking kreeg ze effectief een berichtje terug. “Hey Natalie, leuk om je te ontmoeten. En ja, single en geïnteresseerd.”

Natalie legde in een nieuwe video uit dat ze vrijdagavond de vlucht van Nashville naar San Diego genomen had. “Ik vond hem er meteen leuk uitzien en had zin om mijn kans te wagen. Maar uiteraard wilde ik hem ook niet in verlegenheid brengen. Daarom wachtte ik heel lang met mijn versierpoging, we gingen bijna landen.”

@nataliebonbon Thank you everyone. I hope this encourages more people to do the same💕 ♬ original sound - Natalie Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De knapperd was aan de praat geraakt met de vrouw die naast hem zat. “Zo hoorde ik dat hij in San Diego woont en dat kwam mij natuurlijk goed uit”, aldus Natalie. “Ik tikte hem op de schouder en gaf hem het bewuste servet. Zijn eerste reactie? Hij vroeg of hij dat laten vallen had. Gelukkig las hij snel het zinnetje, waarna hij zich omdraaide en we kennis konden maken.”

Natalie is niet van plan om te zeggen hoe haar doelwit heet. “Zijn naam komt niet vaak voor en hij weet ook niet dat ik deze TikTok-filmpjes maak. Toen we afscheid namen, dacht ik niet dat ik nog wat van hem zou horen. Maar kijk: een uur later kreeg ik dan toch dat sms’je en zijn we contact blijven houden.”

@nataliebonbon Sorry ran out of time part 3 is super short tho 💕thanks for the support ☺️ ♬ original sound - Natalie Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er kwam inmiddels ook al een date van. “Ik weet niet hoe hij erover denkt, maar ik vond het afspraakje goed meevallen. Hij woont op twintig minuten rijden van mij, als er geen verkeer is tenminste. Hij wilde me komen oppikken, maar dat zag ik niet zitten. Hij is immers nog altijd een volslagen onbekende.”

Het duo koos voor een Koreaans barbecuerestaurant om elkaar beter te leren kennen. “Dat was een primeur voor mij”, legt Natalie uit. “Ik ben altijd heel kieskeurig geweest wat eten betreft. Ik probeer daar nu verandering in te brengen, mijn recente rondreis doorheen Europa heeft daar wel bij geholpen. Het was nu ook de eerste keer dat ik met stokjes at. Hij toonde mij hoe het moest en dat vond ik best schattig.”

@nataliebonbon If we go out again i will tell him about the video. 😊we shall see. ♬ original sound - Natalie Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tijdens het gesprek kwamen veel gemeenschappelijke interesses naar voren. Om de avond af te sluiten, gingen de tortelduifjes in spe nog een ijsje eten. “Hij grapte dat datingapps voor hem niet meer hoeven. Als dit niet lukt, zal hij vanaf nu altijd een Southwest-vlucht nemen en uitkijken naar een leuke meid met een servet. Hij begeleidde me naar mijn wagen, opende de deur en dat is het zowat. Hij wil me later deze week opnieuw zien, dus afwachten wat daar van komt.” Wordt vervolgd dus...