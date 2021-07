Miljardairs voor even: Amerikaanse bank stort per ongeluk 50 miljard dollar op rekening van koppel

“Ik was erg verbaasd hoe die som op onze rekening terecht was gekomen en vroeg me af of ik ergens nog een rijke nonkel kende die het zou hebben nagelaten”, aldus Darren James. Tot zijn grote teleurstelling ging het echter niet om een erfenis, maar louter om een erg zeldzaam foutje van de bank. Chase Bank haalde de som afgelopen dinsdag weer van de rekening van het koppel, waardoor James en zijn vrouw na vier dagen al weer miljonairs af waren.

“We proberen nog steeds te achterhalen wat er juist is gebeurd, waarom en hoe het is gebeurd, maar we weten dat we niet de enigen zijn bij wie dit is voorgekomen. De bank heeft ons niet eens gebeld. We hebben van niemand iets gehoord”, aldus James. De Amerikaanse vastgoedmakelaar was naar eigen zeggen niet van plan om het geld te spenderen. “We wisten dat we het geld niet hadden verdiend en er dus niets mee konden doen”, klinkt het. “Tenzij het toch van een rijke nonkel was geweest”, lacht de man.

“Technische storing”

Chase Bank bevestigde reeds dat het om een vergissing ging, al spreekt de bank van een andere timing dan Darren James. “We hadden enkele weken geleden een technische storing die een impact op een gelimiteerd aantal rekeningen had. Het probleem was een dag later opgelost en alle bankrekeningen werden correct hersteld”, aldus de woordvoerster van Chase Bank, Amy Bonitatibus.

Personen die geld spenderen dat foutief op hun rekening is beland, kunnen gedwongen worden om de som - en vaak een extra vergoeding - terug te betalen. In sommige gevallen kunnen zulke mensen zelfs veroordeeld worden. Zo riskeerde een koppel uit Pennsylvania in 2019 een straf voor diefstal nadat ze het grootste deel van een foutief gestorte som hadden gespendeerd.