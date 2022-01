“Mijn beschermengel!” Hond leidt politie in VS recht naar gewond en onderkoeld baasje

Mysterieu­ze weldoener stuurt kartonnen doos vol geld naar Amerikaan­se universi­teit, pakket staat maanden ongeopend in postlokaal

Een Amerikaanse universiteit heeft een mysterieuze doos ontvangen met 180.000 dollar (160.000 euro) in cash. Een anonieme geldschieter stuurde het forse geldbedrag op naar de faculteit natuurkunde van de City College in New York, schrijft ‘The New York Times’. Het was bedoeld voor noodlijdende studenten, maar kon niet meteen worden gebruikt omdat de herkomst onduidelijk was - en omdat het maanden duurde vooraleer de doos werd geopend.

22 december