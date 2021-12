“Mijn ballen wegen 130 gram”: bedacht Benny de slechtste slogan van het jaar?

Heeft Benny's Vleesservice uit Nijmegen met ‘Mijn ballen wegen 130 gram’ de slechtste slogan van het jaar bedacht? Kan zomaar, want het bedrijf is genomineerd. Maar de concurrentie is ook niet mals.

Melige, schunnige, foute of mislukte reclameslogans maken sinds ruim tien jaar kans op de titel slechtste slogan van het jaar. Die eretitel wordt uitgereikt door Slechte Slogans, een platform met een overwegend Nijmeegse jury. De winnaar krijgt de Blauwe Tegel: een Delfts blauw tegeltje met de eigen slechte slogan erop. Vorig jaar won ‘Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen’ van de Vlaamse dierenrechtenorganisatie Gaia.

Soms zeggen we tegen elkaar: ‘het hout nooit op’

In tien jaar tijd kreeg Slechte Slogan zo’n 2500 inzendingen toegestuurd, en dit jaar valt het aantal inzendingen wat tegen, zegt Tefke van Dijk uit Nijmegen.

“Soms zeggen we tegen elkaar: het hout nooit op, als inside joke naar de slogan van houthandel Jongeneel. Maar het is dit jaar wel minder. Voor een deel komt het misschien omdat de bron uitputtelijk is. Maar misschien speelt corona een rol. Veel inzendingen komen van mensen die buiten een busje zien rijden of reclame op een gevel zien. Mensen zijn meer thuis gaan werken, komen minder op straat en zien dus ook minder.”

Volledig scherm Het busje van Benny's Vleesservice © Benny's Vleesservice

Hoogste vers-snelling

De ballen van Benny's Vleesservice uit Nijmegen vielen hoe dan ook op, net als ‘In de hoogste vers-snelling’ van Winkelcentrum Presikhaaf Connect in Arnhem. Ook ‘elk gaatje prutsen wi-j um d’r in’ van Roes Verreiker Verhuur Didam is genomineerd - ogenschijnlijk geïnspireerd door heibedrijf Steenman in Oosterblokker met ‘Iedere paal gaat erin’ (winnaar 2015).

Oorspronkelijk was het doel om slechte slogans af te straffen, zegt Van Dijk. Maar veel bedrijven vinden nominatie helemaal niet erg, heeft ze gemerkt. “Wat maakt een slogan slecht? Het is ook smaak. Het levert ook aandacht op, en dat is wat je uiteindelijk ook wil, met een slogan.”

‘Voel me de koning vandaag’

Benny van Es van Benny's Vleesservice beleeft ook een mooie dag dankzij zijn nominatie, zegt hij. “Ik voel me de koning vandaag. Ongekend. Ik vind het prima, want als ik dit niet had gewild had ik die slogan niet moeten bedenken. Kijk, ik vind: reclame moet een beetje prikkelen. Zo kwam ik ook op ‘mijn ballen wegen 130 gram’. En het klopt ook, want die ballen wegen ook 130 gram.”

Echt schunnig is zijn slogan niet, zegt hij. “Je moet het in de context zien. Bij mijn bedrijf kan het. Bij een bouwbedrijf zou het niet kunnen. Over het algemeen vinden mensen het heel leuk. Dan word ik ingehaald op de snelweg en maken dames met handgebaren van die kleine balletjes. Laatst belde er iemand op: ‘Hé Benny, heb jij echt van die grote ballen?”

Overigens voert Benny's Vleesservice verschillende slogans. Op de flanken van de zilveren Mercedes Vito staat namelijk ook ‘Schnitzels zo groot als olifantenoren!!’ en ‘Niet de goedkoopste wel de beste!’. “Dat durft niemand. Maar ik heb het al twintig jaar, en het werkt.”

De tien genomineerde slechtste slogans van 2021 (in willekeurige volgorde) 1. Mijn ballen wegen 130 gram!! – Benny’s Vleesservice (Nijmegen, Gelderland) 2. De lekkerste! borst voeding aan huis! – Cafetaria Borst (Wezep, Gelderland) 3. I amlelo – Gemeente Almelo op een mondkapje (Almelo, Overijssel) 4. Better, best, goets... – online warenhuis Goets (Landelijk) 5. You maki miso happy – Happy Sushi (Rotterdam, Zuid-Holland) 6. Justleasen, daar wil je toch voor kiezen?! – JustLease (Utrecht, Utrecht) 7. In de hoogste vers-snelling – Winkelcentrum Presikhaaf Connect (Arnhem, Gelderland) 8. “elk gaatje prutsen wi-j um d’r in” – Roes Verreiker Verhuur (Didam, Gelderland) 9. Hocus Pocus GRAS Ik wou dat dat klassegras ALLEMAAL van MIJ was!!! – Tuincentrum Vaarderhoogt (Soest, Utrecht) 10. Geniet van Duitse delicaflesse. – Warsteiner (Landelijk)