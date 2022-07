Met ‘F.C. De Kampioenen’ mag misschien niet meer gelachen worden, maar met de memes erover zeker wel

"Emmanuel, doe het niet!": boerin gaat viraal door haar cameraha­ten­de emoe

Het internet heeft er een opvallende vedette bij. Geen schattig katje of een lelijke hond, maar een emoe met een wel héél specifieke haat. Wanneer Taylor Blake een filmpje wil opnemen op Knuckle Bump Farms - haar boerderij in het zuiden van Florida (VS) - heeft de loopvogel het steevast gemunt op haar camera. “Emmanuel, doe het niet!”, roept de boerin dan, maar de vastberaden emoe is vaak niet meer te stoppen. De (onderbroken) filmpjes van Taylor gaan ondertussen viraal. Knuckle Buck Farms heeft zo’n 300.000 volgers op Instagram, en bijna 900.000 volgers op TikTok.

