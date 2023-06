Mens erger je niet: toerist sprint, slalomt en snijdt stuk van route af om toch maar beste ligstoelen aan zwembad te hebben

Jess Clarke maakte er een sport van om elke dag de ‘oorlog om de ligstoelen’ te filmen aan het Paradise Park Hotel in Los Cristianos (Tenerife). Daarbij springt vooral de figuur met het gele T-shirt in het oog: als een volleerde skiër slalomt hij tussen de stoelen door, recht op zijn prooi af. Niet toevallig had hij ook twee dagen eerder al de show gestolen. “En dan te bedenken dat iemand daar moet mee samenleven. Zo zielig”, klinkt het in een van de commentaren.

Het beste filmpje in dit genre blijft echter de waanzin die de Britse Joanne Kennedy acht jaar geleden filmde in een Dunas Mirador-hotel op Gran Canaria. In het YouTubefilmpje schiet de meute vanaf 1'45" in gang, even later glijdt een man in wit T-shirt feestelijk onderuit. Het enerverende fragment kreeg zelfs een ereplek in de Channel 4-documentaire ‘Holidays From Hell: Caught On Camera’.