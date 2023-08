Mattel op zoek naar UNO-fan om nieuwe variant van kaartspel uit te testen (en dat tegen betaling)

Fan van het razendpopulaire kaartspel UNO? Goed nieuws, want speelgoedfabrikant Mattel is op zoek naar iemand die de rol van Hoofd UNO-speler wil vervullen. Gedurende vijf maanden zal de gelukkige een nieuwe variant van het spel mogen uittesten en dat tegen betaling. Solliciteren is simpel, al is er wel een addertje onder het gras.

Mattel zal binnenkort UNO Quatro lanceren, de allernieuwste versie van het kaartspel. Daarvoor zijn ze op zoek naar iemand die het spel wil uittesten en aanleren aan andere mensen. Het Hoofd UNO-speler zal ook moeten helpen met het maken van content voor de videokanalen van de speelgoedfabrikant. De persoon die de functie zal bekleden, zal er bovendien flink voor betaald worden: het maandloon bedraagt 4.444 dollar (ongeveer 4.050 euro).

UNO Quattro verschilt wel wat van het originele spel. In plaats van kaarten wordt er met kleurrijke tegeltjes gespeeld. Het doel van het spel is om als eerste vier op een rij te hebben en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de kleur of het nummer matcht.

Voorwaarden

Klinkt deze job als muziek in de oren? Het enige wat je dan hoeft te doen, is via TikTok onderstaande vier vragen beantwoorden in een duet met de promotievideo van UNO:

1. Wat is je beste herinnering aan het spelen van UNO?

2. Wat is je beste ‘reverse card’ moment?

3. Waarom mag je niet worden ‘overgeslagen’ als Hoofd UNO-speler?

4. Wat is je favoriete versie van UNO?

Verder is Mattel op zoek naar een speler die “vriendelijk” is, “goede vibes” heeft en “UNO overal mee naartoe neemt”. Daarnaast is het wenselijk dat de persoon ook wat competitief is. De startdatum is 13 september.

Solliciteren kan nog tot 10 augustus, maar er is wel een addertje onder het gras. Mattel voorziet voor deze functie geen werkvisum voor buitenlanders. Dat wil zeggen dat je als Belg zonder een geldig Amerikaans (werk)visum dus weinig kans zal maken op de job.