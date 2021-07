Mary Fran (27) bewijst in hilarische video’s dat hotels niet aangepast zijn aan zwaarlijvige gasten

Japanners willen fax massaal behouden: “E-mail is niet veilig”

8 juli De Japanse regering heeft een beslissing om de fax in kantoren af te schaffen noodgedwongen moeten terugdraaien. ‘Faxofiele’ ambtenaren maakten zich ernstig zorgen over de veiligheid van e-mails. “Het is onmogelijk om ze te verbannen”, klinkt het. Ook in ons land is de fax nog niet volledig verdwenen.