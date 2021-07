Mark Zuckerberg deelt vreemde video van zichzelf voor ‘4th of July’... en een nieuwe meme is geboren

De clip toont hoe Zuckerberg over een meer glijdt op een elektrisch surfboard met een Amerikaanse vlag filmisch wapperend in de hand. Jawel. Sereen, nagenoeg expressieloos, gezwind springt en stuitert de Facebookbaas over de golven, onder een idyllische zonsondergang. Om het maffe plaatje compleet te maken, plakte hij er het nummer ‘Take Me Home, Country Roads’ van John Denver tegenaan. “Happy July 4th!”, schrijft de CEO bij de beelden.

“Wat is dit?”

Het resultaat lijkt op een parodie van ‘The Simpsons’, maar is dat niet. De video van de techmiljardair gaat dan ook gepaard met verdeelde reacties. Is dit cool, niet cool? Vooral ongewoon en bizar, zo lijkt de overheersende teneur. “Make America Weird Again”, schrijft iemand in een reactie. “Worden miljardairs raar omdat ze zoveel geld hebben of worden ze miljardairs omdat ze zo raar zijn?”, schrijft een ander. “Wat is dit in godsnaam?”

Journalist Philip Lewis van ‘The Huffington Post’ grapte: “Iemand heeft Mark Zuckerberg gevraagd om zich totaal normaal te gedragen voor Independence Day.” Box-CEO Aaron Levie beaamde: “Zuck doet echt zijn best om tech-oprichters normaal te laten lijken.”

Memewaardig

Voorts zijn kijkers het er wel over eens: een nieuwe meme is geboren. Het beeld van Zuck op zijn elektrisch surfboard met Amerikaanse vlag werd onder meer al geplakt in een scène van ‘Titanic’ en op een foto van het incident in de Golf van Mexico van afgelopen weekend, waar een gaslek in een pijpleiding een brand veroorzaakte. Ook werd filmhaai ‘Jaws’ al in de beelden gefotoshopt.

Het is niet de eerste keer dat Zuckerberg viraal gaat met een bizar beeld van hem. Zo konden fotografen hem vorige zomer vastleggen toen hij tijdens een vakantie op Hawaii met een gezicht vol zonnecrème — als in: de volledige tube erdoor gejaagd — aan het surfen was. Het internet ging los met vergelijkingen met ‘The Joker’, Commander Data van ‘Star Trek’, een mimespeler, de geest van animatiefilm ‘Spirited Away’... In een Instagram Live-discussie in april verklaarde de miljardair dat het een poging was om onherkenbaar te zijn voor de paparazzi. Hij kon enkel met spijt constateren dat zijn trucje mislukt was.

Vermoedelijk vindt Zuckerberg het niet zo erg dat er nu weer met hem gelachen wordt. Vorige week bewees hij dat er wel wat zelfspot van af kan, door het virale beeld van zijn wit gezicht daar op Hawaii als design op zijn nieuwste surfboard te laten printen. “De zon maakte geen schijn van kans”, schreef hij er grappend bij.

Zijn slaap zal hij er alvast niet om laten. Vorige week kwam er nog goed nieuws voor Zuckerberg toen een Amerikaanse federale rechter een aanklacht door de Federal Trade Commission over machtsmisbruik door zijn socialemediabedrijf verwierp.

Na de uitspraak sprong het aandeel van Facebook op Wall Street omhoog, het bedrijf ging voor het eerst ook boven de symbolische grens van 1.000 miljard dollar beurswaarde (840 miljoen euro). Zuckerberg zelf is volgens Forbes de vijfde rijkste mens ter wereld en na de uitspraak groeide zijn persoonlijke fortuin met nog eens 5,1 miljard dollar (4,3 miljard euro). Dat zijn veel redenen voor wat gelukzalige gekkigheid op een surfboard.

