Man uit Houston strijkt grootste winstuitkering voor gokken op sportwedstrijd ooit op: 75 miljoen

Jim McIngvale, bijgenaamd ‘Mattress Mack’, kreeg zomaar eventjes 75 miljoen dollar uitgekeerd voor het correct voorspellen van de winnaar van de World Series in de Amerikaanse Major League Baseball (MLB). Het gaat om de grootste winstuitkering ooit voor gokken op een sportwedstrijd. McIngvale (71), eigenaar van een meubelketen in Houston, had 10 miljoen dollar ingezet.

De finale van de World Series in de MLB ging tussen de Houston Astros en de Philadelphia Phillies, of nog: de winnaar van de American League en die van de National League. Zaterdag behaalden de Astros de beslissende vierde overwinning in de best-of-seven-wedstrijd. Ze wonnen met 4-1, wat de tussenstand op 4-2 bracht in het voordeel van de Astros. Meteen ook de eindstand, want daardoor werd de zevende en laatste confrontatie overbodig.

De 71-jarige Jim McIngvale had 10 miljoen dollar ingezet op de Astros als winnaar. Hij spreidde zijn zware gok over verschillende platforms. De kansen van de Astros om de MLB-titel in het honkbal te winnen waren op dat moment ongeveer +750. Zijn winst is dus 75 miljoen dollar (ongeveer hetzelfde bedrag in euro), de grootste opbrengst ooit voor het gokken op een sportevent.

De man uit Houston is geen onbekende, zeker niet als het op gokken aankomt. Hij won al eens zo’n 15 miljoen dollar met gokken op een basketbalwedstrijd in april, maar verloor ook bijna 10 miljoen dollar in februari na een gok op de verkeerde winnaar van de Super Bowl. En met een paardenrace zou hij 1,5 miljoen hebben verloren dit jaar. Vorig jaar had hij ook al op de Astros gegokt als winnaar van de World Series en zag zo 3,2 miljoen in rook opgaan. Maar dit weekend was McIngvale dus aan het feest. Hij tweette een foto van zichzelf met een koffer vol geldbiljetten. Hij bedankte op Twitter ook de stad Houston, de Astros en zijn vrouw Linda.

Het geld wil de matrassenkoning besteden aan de financiering van zijn marketingacties, waar hij in het verleden ook al geld aan verloor. Ditmaal had hij klanten die minstens 3.000 dollar hadden uitgegeven in een van zijn meubelzaken beloofd dat ze hun volledige aankoop terugbetaald zouden krijgen bij winst van de Astros.

McIngvale maakte zich ook populair door vorig jaar honderden inwoners te laten schuilen in zijn winkels na een enorme sneeuwstorm die de Texanen zonder stroom zetten. In 2017 deed hij dat ook na de doortocht van orkaan Harvey.

Volledig scherm Jim 'Mattress Mack' McIngvale toont enkele bewijsjes van zijn inzet op de Astros als winnaar van de MLB-titel. © AP

