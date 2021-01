Man slaagt voor theoretisch rijexamen... na 157 pogingen

dé video van 2020 Van 66 illegale flessen whiskey tot vogel met hagediskop: dit waren de leukste onverwach­te ontdekkin­gen in 2020

23 december Wij overlopen samen met jou dit vreemde jaar aan de hand van hartverwarmende, opmerkelijke of bizarre video’s in verschillende categorieën. Vandaag gaan we op zoek naar de leukste ‘ontdekking’ in 2020.