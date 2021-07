Man omzeilt strenge lockdown in Maleisië en laat 36 porties ‘nasi ganja' per helikopter bezorgen

Maar op sociale media is er veel verontwaardiging over de 'bezorghelikopter', omdat dit de strenge regels zou schenden waar iedereen zich naar moet schikken. "En gewone mensen mogen niet eens naar een begrafenis", klaagde een Maleisiër op internet. Een aantal mensen heeft zich bij de politie over de bezorghelikopter beklaagd.

De politie heeft inmiddels vastgesteld dat de eigenaar van de helikopter onder valse voorwendselen toestemming kreeg voor een vlucht naar een andere deelstaat. Hij had aangevoerd dat het toestel voor onderhoud moest vliegen en had niets gezegd over porties nasi ganja. Ook de eigenaar van het restaurant in Ipoh wordt aan de tand gevoeld. De eigenaar van de helikopter heeft in Maleisische media gezegd dat hij niks verkeerd heeft gedaan en alleen "een grote bezorgklus" heeft aangenomen. De eigenaar van het restaurant is erg blij met de aandacht. Volgens hem is het bijzonder druk sinds de verontwaardiging over de helikopterbestelling losbarstte.