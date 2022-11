Man die superlot van 2 miljard verkocht in zijn tankstation bij LA is schoonvader van American football-speler en krijgt zelf bonus van miljoen dollar

De man die het winnende lot verkocht in de winkel van zijn tankstation Joe’s Service Center is de schoonvader van Domata Peko, een American football-speler. Peko feliciteerde zijn schoonvader op Instagram. Domata Peko speelde van 2006 tot 2016 als verdediger (nose tackle) voor de Cincinnati Bengals in de National Football League (NFL), en daarna ook voor de Denver Broncos, de Baltimore Ravens en de Arizona Cardinals. Peko is inmiddels bijna 38 en gestopt met American football, maar de sport maakte van hem wel een miljonair, net als zijn schoonvader er nu dus een is. De sportman is getrouwd met Anna Peko. Het koppel heeft drie kinderen.

De winnaar van de Amerikaanse loterij Powerball gaat met 2,04 miljard dollar (ongeveer hetzelfde bedrag in euro) aan de haal. Het is de grootste lottowinst ooit in de VS. De hoofdprijs was zo extreem hoog omdat de jackpot al sinds 3 augustus niet meer was gevallen. Het vorige record was een winst van 1,58 miljard dollar en dateerde van 2016. Toen moesten drie winnaars de hoofdprijs delen.