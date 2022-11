Mama uit Texas vindt na 51 jaar eindelijk via DNA-test haar dochter terug die als peuter ontvoerd werd

1971, Fort Worth, Texas. Melissa Highsmith is een peuter van 21 maanden. Haar mama Alta Apantenco staat er alleen voor en zoekt een babysit die tijdens Alta’s werkuren op Melissa moet passen. Zelf zal ze die vrouw nooit ontmoeten: het is Alta’s huisgenote die op 23 augustus 1971 de kleine Melissa toevertrouwt aan de oppas. Die komt nooit terug met het kind. Melissa blijft meer dan 50 jaar spoorloos, tot haar familie haar uiteindelijk kan opsporen via een online DNA-databank. Kerst valt vroeg dit jaar voor de familie.

“Ik moet mezelf blijven in de arm knijpen om er zeker van te zijn dat ik wakker ben. Ik ben zo opgetogen. Ik kan mijn gevoelens niet beschrijven”, reageert Alta. “Ik ben gewoon zo blij om mijn dochter te zien. Ik dacht dat ik haar nooit meer zou zien.”

“Ik ben in de zevende hemel. Ik geniet. Het is een wonder”, zegt Melissa zelf over de hereniging met haar biologische moeder. “Een kerstwonder”, beaamt Alta.

“Het eerste jaar was echt verschrikkelijk, want niemand kon mij helpen”, vertelt Alta over de ontvoering van haar dochtertje Melissa, dat die 23ste augustus in 1971 amper 21 maanden oud was. De babysit kwam Melissa halen in het appartement van Alta Apantenco in Fort Worth in de staat Texas en bracht de peuter nooit terug. Ze kon niet meer worden bereikt. Alta was toen zelf amper 21 en kampte met depressies. Ze werkte als serveerster.

De familie van Melissa vergat haar nooit en vierde elke november haar verjaardag. Recent schakelden ze ook Facebook in om Melissa terug te vinden. En in september kregen ze een anonieme tip: Melissa zou gezien zijn in de buurt van Charleston in South Carolina, zo’n 1.800 km van Fort Worth in Texas. Dat was vals alarm, maar een gespecialiseerde website vond een DNA-match met een van de kinderen van Melissa Highsmith. Ook in de geboortedatum van Melissa en in een geboortevlek boven aan haar rug zag de familie bewijzen dat het wel degelijk om het ontvoerde meisje ging. Volgens CNN gaf de ‘stiefmoeder’ aan de vrouw ook toe dat zij wist dat zij baby Melissa was.

Papa Jeffrie Highsmith knuffelt zijn dochter Melissa na 51 jaar weer. © Facebook

Afgelopen zaterdag was er dan een dienst in de kerk van Fort Worth om de hereniging te vieren van Melissa (nu 53) met haar moeder, met haar vader en met twee van de vier andere kinderen van het gezin. “Ik kon niet stoppen met huilen”, reageerde Melissa’s zus Victoria Garner. “Ik was dolblij en ik loop nog altijd rond in een waas, terwijl ik probeer te begrijpen dat mijn zus recht voor me stond en dat we haar hebben gevonden.”

Sharon Highsmith, een andere zus van Melissa die in Spanje woont, benadrukte dat Melissa werd opgespoord via DNA-analyse en dus niet dankzij de autoriteiten. Ze voegde er nog aan toe dat ze enorm opgelucht is voor haar moeder, “die niet alleen gebukt ging onder schuldgevoelens na de verdwijning van Melissa, maar ook geconfronteerd werd met beschuldigingen dat ze mogelijk haar vermiste dochter had vermoord en de misdaad had verborgen”. Ze verdedigt haar moeder. “Ze deed haar best met de beperkte middelen die ze had. Ze kon het niet riskeren ontslagen te worden en dus vertrouwde ze de persoon die zei dat ze voor haar kind zou zorgen. Ik ben zo blij dat we Melissa terughebben en ben dankbaar dat we rechtvaardiging hebben voor mijn mama.”

Melissa heeft zelf nooit geweten dat ze ontvoerd was. Haar ‘stiefmoeder’ gaf haar de naam Melanie. In Fort Worth woonde ze het grootste deel van haar leven op amper twintig minuten rijden van haar biologische moeder.

Melissa Highsmith heeft inmiddels nog een officiële DNA-test laten afnemen. Het resultaat daarvan is nog niet bekend. Het is niet meteen duidelijk wat er met de babysit is gebeurd.

Jeffrie Highsmith was er in het voor de familie erg pijnlijke jaar 1971 net vandoor gegaan met een andere vrouw, maar hij en Alta Apantenco kwamen na de verdwijning van Melissa weer samen. Ze hertrouwden en kregen nog vier kinderen: Victoria Garner, Sharon Highsmith, Rebecca Del Bosque en Jeff Highsmith. De familie heeft nog één boodschap voor wie op zoek is naar geliefden: “Geef nooit op, jaag elk spoor na”.