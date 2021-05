“Mag ik jullie voorstellen aan ‘Mister Pig’?”: grappenmaker doet zich in Zoom-meeting voor als medewerker Navalny en houdt Nederlandse parlementsleden drie kwartier aan de praat

Pijnlijk moment voor enkele Nederlandse parlementsleden: zij dachten dat ze via een Zoom-meeting in gesprek waren met Leonid Volkov, een hooggeplaatste medewerker van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. In realiteit ging het om een grappenmaker die hen drie kwartier lang aan het lijntje hield, de gekste antwoorden gaf en op het einde zelfs ‘Mister Pig’ (een spaarvarkentje; nvdr) introduceerde.

De zitting onder leiding van Geert Wilders vond ruim een maand geleden plaats, nu zijn de opmerkelijke beelden online geplaatst. Het gesprek met de valse Volkov begint nog enigszins normaal, al komt hij wel met badjas in beeld. “Het is fijn om inzichten met jullie parlement te kunnen delen. Het is belangrijk voor ons om te weten dat we niet alleen staan. Hopelijk voelen jullie ook onze kracht en energie”, klinkt het.

Hoe meer het gesprek echter vordert, hoe vreemder de reacties worden. Zo krijgen de Kamerleden het advies in hongerstaking te gaan voor Navalny of bitcoins te doneren. Uiteindelijk barst een van de parlementariërs in lachen uit.

“Zeg maar hallo”

Op het eind heeft Wilders er duidelijk genoeg van. Hij probeert de conversatie op een diplomatische manier af te ronden, maar dat is buiten de grappenmaker gerekend. Hij wil nog kost wat kost de opvolger van Navalny voorstellen, namelijk ‘Mister Pig’. Waarna hij een roze spaarvarkentje in beeld brengt. “Zeg maar hallo tegen de leden van het parlement.”

“Ik begrijp nu waarom deze vergadering achter gesloten deuren moest plaatsvinden”, riposteert Wilders. “Bedankt om ‘Mister Pig’ aan ons voor te stellen. We wensen je nog veel succes.” Liefhebbers vinden een groot deel van de gênante vertoning hieronder terug.

“Met wie hadden we nu gesproken?”

Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) werd al snel duidelijk dat er iets mis was. “De meesten van ons vroegen zich na afloop af met wie we hadden gesproken”, klinkt het in ‘De Volkskrant’. “Het grafische deel was zeer overtuigend, maar de taal kwam niet overeen met wat Navalny’s medewerkers zouden zeggen. Het was duidelijk dat het niet echt was. Maar wát onecht was, was niet duidelijk.”

Volledig scherm Sjoerd Sjoerdsma. © EPA

Het nepgesprek blijkt het werk van de befaamde grappenmakers Vladimir Koeznetsov en Aleksej Stoljarov, beter bekend als ‘Vovan’ en ‘Lexus’. Eerder namen ze ook al onder meer de voormalige Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, zanger Elton John en de Britse prins Harry in de maling.

Volledig scherm De echte Leonid Volkov vertoont veel gelijkenissen met zijn valse 'dubbelganger'. © AP

De echte Volkov is hier echter niet mee gediend. Het duo zoekt in zijn naam immers wel vaker contact met invloedrijke personen, waardoor zijn reputatie besmeurd raakt. Zelf heeft hij alvast weet van tien mislukte pogingen. “Maar misschien hebben ze het in realiteit wel tientallen of honderden keren geprobeerd”, schrijft Volkov op Facebook. Volgens hem zullen Europese politici nu niet meer snel geneigd zijn om op een van zijn invitaties in te gaan. “Het is net hun bedoeling om wantrouwen te zaaien.”

De onafhankelijke Russische krant ‘The Moscow Times’ liet eerder al uitschijnen dat Koeznetsov en Stoljarov in opdracht van het Kremlin zouden werken. Het duo ontkent die beschuldiging in alle toonaarden.