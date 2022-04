Los jij onze breinbreker op? Ontmasker de leugenaar(s) onder de elfen

Leuk weetje: deze puzzel werd bedacht door Loïs B., een twaalfjarige jongen uit Luxemburg. Hij bedacht het hele concept terwijl hij tijdens de wetenschapsles een puzzelboek aan het lezen was.

De opdracht: Arwen, Elentari, Gandalf en Legolas zijn vier elfen die elk een outfit in een andere kleur dragen. Minstens een van deze elfen is een leugenaar. De beweringen van een leugenaar zijn altijd fout. Op de speelplaats van de elfenschool vindt de volgende conversatie plaats.

- Arwen: “Elentari draagt een groene outfit.” (1)

- Legolas: “De elf in het groen is een leugenaar.” (2)

- Gandalf: “Ik draag een blauwe outfit.” (3)

- Arwen: “Ik draag een gele outfit.” (4)

- Elentari: “Ik ben in het roze gekleed.” (5)

- Legolas: “De elf in de rode outfit versloeg Gandalf tijdens het kampioenschap darts. Ik speel geen darts.” (6)

- Gandalf: “Een van ons is in het geel gekleed.” (7)

- Elentari: “Er zit maar één leugenaar tussen ons verscholen.” (8)

- Legolas: “Ik draag geen groene outfit.” (9)

- Gandalf: “Ik werd verslagen door de elf in de rode outfit tijdens het kampioenschap darts.” (10)

Vraag: Wie versloeg de elf in de blauwe outfit tijdens het kampioenschap darts? Hou in het achterhoofd dat elfen die geen leugenaars zijn altijd de waarheid vertellen. Het juiste antwoord vindt u door naar beneden te scrollen.

Oplossing: Elentari.

Denkwijze: Eerst en vooral moeten we uitzoeken welke elf welke kleur van outfit draagt, hoeveel elfen leugenaars zijn en wie de leugenaars dan precies zijn.

Stap 1. Laten we even veronderstellen dat Legolas een leugenaar is. Dat zou dan betekenen dat de elf in het groen geen leugenaar is (2) en dat Legolas een groene outfit draagt (9). Maar als het klopt dat Legolas in het groen gekleed is, dan is stelling (2) correct. Dat impliceert dus dat Legolas géén leugenaar is, want tegenstrijdigheden worden niet aanvaard. Conclusie: Legolas draagt geen groene outfit, maar een van de andere elfen wel.

Stap 2. Legolas vertelt de waarheid. Uit (6) en (10) kunnen we vervolgens afleiden dat Gandalf ook oprecht is. Gandalf draagt dus een blauwe outfit (3) en er bestaat ook een gele outfit (7). De vier kleuren van de outfits zijn dus geel, blauw, rood en groen.

Stap 3. We weten nu dat er geen enkele elf in het roze gekleed is. Dat betekent dat Elentari een leugenaar is (5). Ook (8) is dus een leugen, wat betekent dat er meerdere leugenaars zijn. Vermits Legolas en Gandalf de waarheid spreken, kan het niet anders dan dat naast Elentari ook Arwen een leugenaar is.

Stap 4. Gandalf is in het blauw. Legolas draagt geen groen en dankzij (1) kan hetzelfde gezegd worden van Elentari. De groene elf moet dus wel Arwen zijn. Uit (6) blijkt dat Legolas niet in het rood gekleed is, waardoor voor hem enkel geel overschiet. Elentari is bijgevolg de elf in rode outfit die Gandalf (in het blauw) versloeg tijdens het kampioenschap darts.