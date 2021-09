Loodgieter (49) zingt mee met de radio en krijgt prompt platencontract

Zingt u vaak mee met de radio? Kev Crane wel. De loodgieter (49) moest in het Engelse Loughborough drie badkamers installeren en liet elke dag naar goede gewoonte zijn vocalen galmen. De huiseigenaar was danig onder de indruk en bood hem prompt een platencontract aan, meldt de BBC.

Crane had zes weken nodig om drie badkamers te installeren in de woning van Paul Conneally (62). Het was de zestiger opgevallen dat zijn loodgieter over een heldere stem beschikte. “Kev zingt hele dagen met de radio mee terwijl hij zit te tegelen en te vijzen. Ik complimenteerde hem met zijn stem en hij zei me dat hij thuis in zijn eigen opnamestudio nummers opnam.”

De loodgieter had in de eerste lockdown van voorjaar 2020 toch niets beters te doen. Hij keek de ene YouTubefilm na de andere over componeren en muziek opnemen, waarna hij opnameapparatuur kocht.

Conneally wilde Kevs songs graag horen. “Ik stond helemaal versteld van zijn muziek en zijn oog voor detail. Kev heeft een eighties-sound gecreëerd die toch hedendaags klinkt.”

De Brit had nooit verwacht hij zijn liedjes zouden resulteren in een platencontract. “Ik hou gewoon van muziek schrijven, het is een hobby.” Aanvankelijk dacht de loodgieter dat Conneally maar wat stond te overdrijven toen die hem een platencontract aanbood. Toch kwam van het één het ander. Hij tekende bij Conneally’s label New Reality Records en nam het debuutalbum ‘Why Can’t I Be You’ op.

Helemaal nieuw is de muziekbusiness voor Kev overigens niet. In zijn jongere jaren speelde hij bij verschillende bands en ook toen schreef hij al muziek. Stopt hij na acht jaar als loodgieter om zich voltijds op muziek te richten? Kev meent van niet. “We zien wel. Ik koester niet veel verwachtingen. Mijn droom is muziek schrijven voor andere artiesten. Als het album niet aanslaat, dan hebben we het toch maar gehad.”

Luister hier naar de debuutplaat van Kev Crane

Dreaming by Kev Crane Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.