Liefde in tijden van corona: koppel valt voor elkaar, gaat samenwonen, krijgt kindje en verlooft zich... allemaal tijdens pandemie

Janelle Norman brengt haar beste vriendin Sarah Raison (38) en Nolan Buro (39) graag in herinnering dat zij de twee heeft gekoppeld. Janelle pushte Sarah lang voor corona om te daten met Nolan. Sarah en Nolan kenden elkaar al jaren en ontmoetten elkaar af en toe op feestjes, zoals op het huwelijk van Janelle in 2010, maar tot persoonlijke gesprekken kwam het nooit. Ze waren bovendien nooit tegelijkertijd vrijgezel. De afstand tussen hen was ook nog eens letterlijk groot: Sarah woonde in Houston, Nolan in Austin, op 270 km van elkaar.

Eind maart vorig jaar, het begin van de coronapandemie, vroeg Sarah aan Nolan via Facebook of hij het album van James Iha - vooral bekend als gitarist van The Smashing Pumpkins - uit 1998 had. Nolan stuurde haar de muziek door. In de chatgroep ‘Be Strong Now’ (titel van het populairste nummer van James Iha) liet Sarah aan Nolan weten dat hij haar gsm-nummer kon vinden in haar e-mail. “En je mag het misbruiken of gewoon gebruiken als je wilt praten of iets nodig hebt”, schreef ze.

Dat was de aanzet voor hun sms-verkeer, dat een “dagelijks” tijdverdrijf werd en “de hele dag” doorging, herinnert Sarah zich. Ze hadden het aanvankelijk vooral over muziek, daarna over hoeveel lastiger het voor vrijgezellen - dat waren ze nu wél allebei samen - was om op hun eentje met de strenge coronamaatregelen te leven. Sms’en werden telefoontjes. Tijdens zo’n gesprek stelde Nolan voor om samen - elk thuis - naar een film te kijken om er daarna over te keuvelen. Het werd de komedie ‘Extra Ordinary’ uit 2020.

Weekendje first daten

De gesprekken gingen daarna meer en meer de flirterige kant op. Nolan had zin om met Sarah te gaan wandelen en zij sprong er meteen op: ze was bereid van Houston naar Austin te reizen. Dat verraste Nolan compleet: “Zou je dat echt doen?” Sarah dééd het. De aanloop naar dat weekendje samen verliep zenuwachtig voor beiden. Zou de opgebouwde relatie wel stand houden nu ze elkaar persoonlijk zouden zien? “Ik was al 120 dagen niet meer in eenzelfde ruimte met iemand geweest”, aldus Nolan. “En nu stond ik voor een first date van drie dagen lang.” Hij herinnert zich dat hun eerste knuffel “vreemd en belangrijk” aanvoelde. Een en ander leidde tot hun eerste kus. Het contact tussen hen bleek al snel net zo spontaan als het tot dan toe virtueel was geweest. Het weekend eindigde er dan ook mee dat Sarah en Nolan officieel een koppel waren.

Sarah reed om de paar weken naar Nolan in Austin om samen het weekend door te brengen en nam hem dan mee naar haar thuis in Houston voor een paar dagen. Toen hun gezamenlijke vriendin Janelle het nieuws vernam, was ze door het dolle heen.

De twee vatten het plan op om Nolans 39ste verjaardag samen te vieren ergens op een uurtje rijden van Austin. Maar een paar dagen voor hun trip hing Sarah plots met een beweend gezicht aan de lijn op Zoom. Ze stelde Nolan meteen gerust. “Ik wil de relatie niet stoppen. Ik weet dat ik er wanhopig uitzie alsof er iets mis is, maar we moeten even praten.”

Zwanger

Sarah bleek zwanger te zijn. “Ik was eerst stomverbaasd, maar ik was blij op een manier die me zelf nogal verraste”, weet Nolan nog. Op zijn verjaardagstrip een paar dagen later zei Nolan voor het eerst aan Sarah dat hij van haar hield. Zij sloeg daarop haar armen om hem heen en fluisterde hetzelfde in zijn oor. Ze besloten dat Nolan zou intrekken bij Sarah in Houston, die daar een eigen huis had.

In april van dit jaar was Nolan door de coronacrisis al een jaar werkloos, toen zijn ex-werkgever hem weer in dienst nam. Het koppel had dan al wel wat moeten doorstaan. In december vorig jaar verloor Sarah haar broer en twee maanden later haar grootvader. Ze zaten begin dit jaar ook samen zonder elektriciteit door het extreem koude weer in Texas. Bovendien verliep de zwangerschap niet van een leien dakje. Maar dat alles maakte de band tussen het koppel sterker.

In juni werd hun dochtertje Martha geboren. Pas twee maanden eerder waren Sarah en Nolan voor het eerst samen op restaurant kunnen gaan. “De eerste keer dat we iets deden wat normale koppels doen”, zegt Nolan. Hij dacht er toen al aan om Sarah ten huwelijk te vragen, maar stelde dat nog even uit. Een maand na de geboorte van Martha, op de verjaardag van hun eerste date, ging hij er wél helemaal voor, thuis. De trouw staat ergens in 2022 gepland. De apotheose van een liefde in tijden van corona.

