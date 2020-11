Leerling-bestuurder geeft ‘drive-in’ nieuwe betekenis bij Burger King

Of de twee vrienden er iets gegeten hebben, is niet duidelijk. Maar de rekening zal alleszins gepeperd zijn. Het ongeval gebeurde zondag aan een restaurant in Saint-Mard, even buiten Parijs. De man wilde in achteruit schakelen, maar vergiste zich en reed vooruit. Vervolgens schoot hij paniek, vergat hoe hij moest stoppen en belandde in het restaurant.

Of de verzekering voor de schade wil opdraaien, valt te betwijfelen. Volgens de politie waren de twee vrienden immers vier keer in overtreding. De bestuurder reed zonder rijbewijs, heeft schade berokkend aan andermans eigendom én hij bracht andere mensen in gevaar. Ook de eigenaar van de Peugeot 307 was in fout, want zijn wagen was niet verzekerd met zijn jonge vriend aan het stuur.