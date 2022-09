Larry 4 leader: Kat Downing Street ‘doet mee’ aan strijd Britse verkiezingen

Showbizz IN BEELD. Vijand van Trump en beste vriend van Boris Johnson: Larry, ‘Chief Mouser’ van Downing Street, viert 10de jubileum

Wat doe je als er te veel ongedierte rondloopt in de woning van de eerste minister? Dan neem je een kat. Simpel, zou je denken. Maar dat is buiten de Britten gerekend. De geadopteerde straatkat Larry kreeg de officiële titel ‘Chief Mouser’. Dat betekent zoveel als ‘het hoofd van de afdeling muizen vangen’. In een mum van tijd was de zogenaamde diplo-kat, die vandaag zijn 10de jubileum in Downing Street viert, het beroemdste dier van het land.

