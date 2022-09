Komt een Belg bij de politie met een mitrailleur op zijn motorkap...

Of de bestuurder een boete kreeg, is niet duidelijk. De ‘vangst’ leidt wel tot hilariteit in de duizenden reacties op de Facebookpost. “Dat dient om zij die 110 rijden op de linkerrijstrook weg te krijgen... Ratatataataaaaaaa”, schrijft iemand in een reactie. “Goeiendag meneer, Oekraïne is de andere kant op”, zegt iemand anders. “Humor, humor, daarom hou ik zo van de Belgen”, klinkt het ook. “Als de bestuurder voor de rest in orde was, hoop ik dat de politie er niet te moeilijk over doet.”