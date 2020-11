Komiek Arjen Lubach scoort met cynische kerstparodie

Volgens Lubach zorgen kerstreclames voor warmte en licht in donkere dagen en dat is precies wat we nodig hebben. In zijn reclame schuift een zwerver aan bij een liefdevol gezin voor het kerstdiner. Al wordt die fijne kerstavond bruut verstoord door een boodschap van de Nederlandse premier Mark Rutte: ‘Er mogen maximaal twee mensen uitgenodigd worden’. De zwerver drinkt nog snel zijn glas rode wijn leeg en staat binnen twee seconden weer buiten. Maar wel met het winnende lot voor de kerstlottojackpot - ‘de kerstkanjer’ - van 22 miljoen in zijn jaszak. Lubach zou Lubach niet zijn: de man wordt aangereden door een lijnbus en het lot belandt in de goot. ‘Kerst 2020. Ook al kut’, is de cynische boodschap van Lubach.

Kijkers konden het wel waarderen. “Die zag ik echt niet aankomen” en “Ik kan niet meer”, zijn een greep uit de reacties. “Toch mooi hè, ook al is het corona, je kan met kerst nog altijd een zwerver met een bus rammen", vindt iemand. Een ander: “Wie heeft al zin in het volgend seizoen.”

Gissen

Volgens Arjen Lubach is het overigens heel simpel wat hij met de feestdagen gaat doen: “Eerste kerstdag besmetten we mijn ouders en tweede kerstdag de jouwe”, grapte hij vanavond. Maar volgens de grappenmaker is het alleen maar gissen hoe het eruit zal zien.

Het was gisteravond de laatste reguliere uitzending van Zondag met Lubach. De aflevering werd bekeken door bijna 1,9 miljoen mensen. In augustus maakte Lubach bekend te stoppen met het programma, omdat hij op het hoogtepunt de stekker eruit wil trekken. Dit is het twaalfde en daarmee laatste seizoen. Al maakt hij nog één reeks van het populaire VPRO-programma in aanloop van de Nederlandse parlementsverkiezingen.

Bij ons is Lubach vooral bekend van het wereldwijde virale filmpje (zie onder) waarin Nederland zich voorstelt aan de toen pas aangetreden VS-president Donald Trump. “You’ve got Trump Towers, we have Lee Towers!”, klonk het begin 2017. De makers stelden voor dat de legendarische Rotterdamse zanger kon optreden als Trump herverkozen raakte, iets waar Joe Biden een stokje voor heeft gestoken.

