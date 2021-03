Knappe, jonge Japanse motorrijdster blijkt vent van 50, met een geweldig talent voor fotoshoppen

Wilde geiten palmen stadje in Wales opnieuw in : “Ze komen zelfs tot op de parking van de Primark”

8 maart Het kuststadje Llandudno in Wales wordt dankzij een nieuwe lockdown opnieuw geteisterd door een invasie aan wilde geiten. De dieren zijn normaal schuw, maar omdat er niemand op straat is, kunnen ze rustig grazen in tuinen en wandelen in de stad. Zo gingen ze deze keer zelfs ‘shoppen’ bij de kledingketen Primark.