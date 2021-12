Kleuter bestelt voor 725 euro aan ijs en taarten via telefoon van vader

Een vierjarige jongen uit Sydney heeft zijn ouders serieus laten schrikken toen bleek dat hij voor 1.139 Australische dollar - zo’n 725 euro - aan ijs en taarten had besteld via Uber Eats. De jongen had meerdere bakken van zijn favoriete ijs laten komen, een arsenaal taarten en ook nog een speciale verjaardagstaart. Goede keuze wel.

Christian King ziet zijn ouders wel vaker eten bestellen via de telefoon, vertelt zijn vader Kris King aan Australische media. “Hij heeft het ons vaak zién doen, maar hij heeft nog nooit zelf een bestelling ingegeven en die dan ook nog eens daadwerkelijk opgestuurd. Bijna 1.200 dollar later schrokken we er wel van.”

Telefoontje

Kris had zijn zoon even zijn telefoon gegeven om hem bezig te houden tijdens de rugbywedstrijd van zijn zusje. Op een bepaald moment kwam het knaapje blij aan vaderlief vertellen dat ‘er iets aan komt’. Hij had een verjaardagstaart besteld, zei hij. Christian is jarig in januari.



Kris nam het verhaaltje van zijn zoon niet serieus, totdat zijn vrouw werd gebeld door een bezorger van Uber Eats die liet weten dat de bestelling bij keten ‘Gelato Messina’ bezorgd was bij de brandweerkazerne waar Kris werkt, de laatste plek waar hij zelf iets besteld had voor het ijsfiasco. In de kazerne werden prompt alle koelingen leeggeruimd om de bizarre bestelling op te kunnen vangen.

Quote Ik moest wel zo'n dertig keer over mijn scherm vegen om de hele bestelling te zien. Vader Kris

“Toen ik thuis de rekening voor het eerst zag, dacht ik eerst dat het om 139 dollar ging”, vertelt de brandweerman aan The Guardian. Dat was al erg. “Toen keek ik goed en stond er 1.139 dollar. We hadden bijna een hartaanval, verdorie! Ik moest wel zo'n dertig keer over mijn scherm vegen om de hele bestelling te zien. Negen taarten, negen liter melk, tien bakken ijs, enzovoort, enzovoort.” Er zat ook een extra ‘happy birthday’-attribuut bij om op een taart te plaatsen.

Volledig scherm Uber Eats was bereid het volledige bedrag terug te betalen nadat de Kings hun verhaal deden. © Kris King

Favoriete smaken

De bestelling was niet willekeurig: de kleuter had duidelijk op heel welbepaalde foto’s geklikt: “Er zaten twee tiramisutaarten bij en een kerststronk met chocoladevulling. Dat zijn geen toevallige keuzes, dat zijn de favoriete smaken van Christian”, zegt de papa. “En dan waren er ook acht of negen 1,5 liter-bakken vol aardbeienijs met room en ‘double dolche’-ijs. Ook geen toeval. Die deugniet had gewoon alles besteld wat hij graag wou.”

“Ik denk dat de stoom uit mijn oren kwam”, aldus Kris. “Christian liep al naar zijn kamer nog voor ik hem zei dat hij dat moest doen.”

Kerstman

Uber Eats was gelukkig bereid het volledige bedrag terug te betalen nadat de Kings hun verhaal deden. “Ze wisten niet dat er iets aan de hand was. Wij dachten dat er toch wel een alarmbelletje zou zijn gaan rinkelen. Het was een erg gekke bestelling.”

De kerstman zou dit jaar niet meer langskomen, had Kris zijn zoon aanvankelijk boos gezegd na de dure grap. “Maar toen Uber Eats zei dat we het geld zouden terugkrijgen, was het zand erover”, laat de papa weten. “Christian staat goed in de boeken van de kerstman. Hij komt zeker weer langs.” Kris geeft zijn telefoon wel niet meer af. Beiden hebben hun lesje wel geleerd.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Shutterstock