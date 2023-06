Kleinste handtas ter wereld verkocht voor bijna 59.000 euro

Amerikaan brengt boek bijna honderd jaar te laat terug naar biblio­theek: “Hoe geweldig”

Een Amerikaanse man heeft een geschiedenisboek bijna honderd jaar te laat teruggebracht bij een bibliotheek in Californië. Hij vond het boek in een doos van zijn overleden vrouw. De man vermoedt dat het haar opa was die het boek in 1927 had uitgeleend.