KIJK. Zag u er vanmorgen ook zo verwilderd uit? Ontwakende witte beer is de nieuwe ster van het internet

Die knorrige blik die waarschuwt: “Laat me nog zeker vijf minuten met rust”. Die ogen scheef op halfzeven. Die woeste, ontembare haren. Deze beer komt... gehavend uit haar slaap. Zwaar nachtje gehad misschien? Of een dut van vier uur die eigenlijk maar een halfuurtje had mogen duren? Hoe dan ook, iederéén is al wel eens opgestaan zoals berin Chada. De verwilderde witte knorpot gaat niet toevallig stevig viraal momenteel.

Het ‘White Rock’-berenreservaat in Oekraïne deelde de geestige beelden van het dier deze week op TikTok. De teller staat al op bijna 22 miljoen views en meer dan 1,6 miljoen likes. Misschien was het vanmorgen ook bij u prijs, deze pijnlijke ontwaak-look? Of spaart u ‘m nog even op voor maandagochtend?

KIJK. Chada, de knuffelbeer die het internet verovert met haar ochtendblik

Wie deze geweldige nieuwe ster van het internet juist is? Maak kennis met Chada, een zeldzame ondersoort van de Isabelbeer of ook Himalayabeer. De soort staat op de Internationale Rode Lijst als bedreigd; er zouden nog maar zo’n 300 van deze dieren in het wild zijn.

Volledig scherm Beer Chada in het White Rock Berenreservaat in Oekraïne. © “WHITE ROCK” BEAR SHELTER

Circusbeer

Chada is zelf 24 jaar, ze werd geboren op kerstdag 1998. En ze ziet er lang niet altijd zo verwilderd uit als op de virale video. Ze heeft een prachtige witte vacht en een heel bijzondere blik. Maar het dier heeft geen gemakkelijk leven achter de rug. Haar ouders werden in de Sovjet-tijd net zoals veel andere beren uit de wildernis van Centraal-Azië gehaald om vervolgens in dierentuinen en circussen te belanden.

Chada werd geboren als circusbeer en bracht het grootste deel van haar leven rondreizend door. Toen ze niet meer nuttig was voor haar eerste trainer, verkocht hij haar aan iemand anders voor nog meer reizende circusshows; met het Nationale Circus van Oekraïne zelfs. Op het einde reisde ze niet meer. Haar baas liet haar achter in een kleine, roestige kooi ergens in een industriële zone buiten Kiev. Ze vertoefde er liefst 7 jaar.

Volledig scherm Beer Chada. © "WHITE ROCK" BEAR SHELTER

Dierenactivisten ontdekten op een bepaald moment dat Chada daar vastzat en richtten zich tot het White Rock Berenreservaat in Chubynske, in de rand van Kiev. Op dat moment was er helaas geen plaats voor de bijzondere witte beer in het berenreservaat, dus moest Chada eerst naar een privézoo. Daar werd ze niet mishandeld en ze werd ook goed gevoed, maar het waren nog altijd geen acceptabele omstandigheden voor een beer.

Verlossing

In juli 2019 kwam de verlossing. Chada kon naar het White Rock Berenreservaat, waar ze nu nog altijd van haar oude dag geniet. Na jaren in het circus en slecht behandeld te zijn, heeft het dier last van een zeer slecht zicht en ze heeft ook bijna geen tanden meer. Maar de berin laat het niet aan haar hart komen, volgens haar verzorgers. Ondanks haar moeilijke verleden is ze erg gelukkig en speels, en ze heeft een heel zachtaardig karakter. Ze is mee dé ster van de berenfamilie in het reservaat en geniet met volle teugen van haar pensioen. En van haar dutjes!

Het berenreservaat hoopt dat ze ondanks de oorlog in Oekraïne nog lang en veilig voor hun dieren kunnen zorgen.

Nog eens om het af te leren: wat een geweldige ochtendblik van Chada:

#понеділок #кудипітикиїв ♬ оригинальный звук - Whiterockbearsanctuary @whiterockbearsanctuary Це я починаю робочий тиждень. Доброго #ранку . Ми всі трохи Чада з понеділка This is me starting the work #week . Good morning. We're all like Chada on Monday #mondaymotivation Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.