KIJK. Vrouw ontdekt dat haar “overleden” man in Mexico woont met andere vrouw: vechtscheiding of is het echt?

Het bizarre verhaal van Anessa Rossi uit Californië is al meer dan 14 miljoen keer bekeken op TikTok. Ze beweert dat haar man zijn eigen dood in scène heeft gezet en nu met een andere vrouw in Mexico woont. Maar de echtgenoot in kwestie spreekt dat tegen in een video: “Ik ontdekte via mijn ex-schoonmoeder dat ik dood was”, vertelt hij in een video. De man beweert dat Anessa over verschillende zaken in haar leven liegt. Vechten de twee een pijnlijke vechtscheiding uit op Tiktok of probeerde de man echt te verdwijnen? Daar hebben we voorlopig het raden naar.