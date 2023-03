KIJK. Verontwaardiging over TikTok-filter die in één seconde voor perfect laagje make-up zorgt: “Dit moet illegaal zijn”

KIJK. Italiaans restaurant gaat viraal dankzij ‘truc met het wijnglas’: “11 miljoen keer bekeken, en dat voor mijn eerste filmpje”

In een klap even wereldberoemd worden op sociale media, dat is wat het Italiaanse restaurant La Sicilia in Deinze momenteel overkomt. De zaak werd onverwacht een gigantische hit op TikTok, met dank aan een opmerkelijk opdientrucje. Een filmpje waarin pasta geserveerd wordt in een omgekeerd wijnglas werd in amper drie dagen tijd meer dan 11 miljoen keer bekeken. De eigenaardige presentatie van medezaakvoerder Alexendre Nejma (25) lokt hevige reacties uit. “Ach, ik wil mensen gewoon doen lachen.”