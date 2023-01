KIJK. Optische illusie maakt fabriek kleiner en kleiner wanneer je dichterbij komt

Video van “eerste sneeuwbal­len­ge­vecht dat op beeld werd vastgelegd” uit 1897 (!) gaat viraal op sociale media

Vandaag de dag zijn sneeuwballengevechten een ingeburgerde vorm van winterpret voor jong en oud. Maar wie is er eigenlijk mee begonnen? Dat de winterse activiteit al bestond in de 19e eeuw, is bij deze bevestigd. Zo wordt een video van “het eerste op beeld vastgelegde sneeuwballengevecht” massaal gedeeld op sociale media. Hoewel verschillende mensen eerst beweerden dat de beelden nep waren, dateren ze wel degelijk uit 1897. Door middel van artificiële intelligentie (AI) werden ze in een moderner jasje gestoken.

