KIJK. Onbekende Amerikaanse landbouwer scoort plots megahit met protestsong: “Mijn eerste nummer dat is opgenomen met echte microfoon”

Een Amerikaanse landbouwer heeft vanuit het niets een megahit beet met een protestsong over het moeilijke leven van de gewone Amerikaan. In ‘Rich Men North Of Richmond’ haalt de zingende boer uit naar “de rijke mannen aan de macht”. Met lyrics als “Ik heb mijn ziel verkocht, de hele dag aan het werk. Overuren voor een waardeloos loon", raakt de zingende boer duidelijk bij velen een gevoelige snaar.

Oliver Anthony, een voormalige fabrieksmedewerker uit de Amerikaanse staat Virginia, post al sinds 2021 af en toe een zelfgeschreven nummer op zijn sociale media. “Dingen gingen toen niet goed voor veel mensen en in zekere zin was ik een van die mensen”, vertelt Anthony daarover in een video op Youtube. “Ik verspilde veel avonden aan drank en drugs. Ik was op een punt in mijn leven gekomen waar zelfs dingen die me iets konden schelen, niets meer voor me betekenden. Dit is zeker geen aflevering van ‘Dr. Phil’, maar ik vond een uitlaatklep in muziek”, herinnert de bebaarde muzikant zich.

De afgelopen twee jaar deelde Anthony een twaalftal zelfgeschreven nummers op zijn sociale mediakanalen, opgenomen met zijn telefoon. Met liedjes als ‘Aint Got A Dollar’, ‘Ive Got To Get Sober’ en ‘90 some Chevy’ weet hij een eerste -bescheiden- fanbase op te bouwen. Af en toe krijgt hij berichtjes van mensen die hem vertellen hoeveel zijn muziek voor hen betekent, wat hem motiveert om verder te gaan met het schrijven van muziek.

Begin augustus deelt Anthony voor het eerst een nummer dat is opgenomen “met een echte microfoon, in plaats van met een gsm”. Het nummer ‘Rich Men North of Richmond’ wordt bijna instant een hit. De titel verwijst naar de politici in Washington D.C., en ook de tekst van het nummer laat weinig aan de verbeelding over: “I wish politicians/ Would look out for minors/ And not just miners on an island somewhere/ Lord, we got folks in the street/ Ain’t got nothin’ to eat”. (Vrij vertaald: “Ik wou dat politici ook omkeken naar jongeren, en niet enkel naar mijnbouwers ergens op een eiland. God, er lopen mensen op straat die niets te eten hebben.”

Oliver Anthony, een doorsnee landbouwer uit de Amerikaanse staat Virginia, stoot plots door aan de top van de Amerikaanse hitlijsten.

Op 8 augustus post ‘Radio WV’, een Youtubekanaal dat muziekvideo’s deelt, de inmiddels virale video van een liveperformance van het countrynummer. Op een week tijd werd de video maar liefst 15 miljoen keer afgespeeld. In de ‘Spotify Daily Chart’ staat Anthony op nummer drie. In de Belgische Itunes-hitlijst staat de protestsong inmiddels op de veertigste plek.

Hitlijsten en kritiek

Sindsdien gaat het hard voor de zingende landbouwer, die naar eigen zeggen droomt van een leven ‘off the grid’ op zijn grond van 36 hectare. Anthony palmt de volledige top drie van de Amerikaanse Itunes-hitlijst in, met naast ‘‘Rich Men North of Richmond’ ook nog twee oudere nummers. Hij laat daarmee wereldberoemde popsterren als Taylor Swift en Dua Lipa achter zich.

De landbouwer krijgt inmiddels een hoop aanbiedingen voor optredens en platencontracten, en zelfs de door hem verguisde politici proberen Anthony voor hun kar te spannen. Progressieve Amerikanen verwijten Anthony dat hij een handpop zou zijn van extreemrechtse politici, maar dat ontkent hij. “Ik zit mooi in het midden van het gangpad als het om politiek gaat, en dat is altijd al zo geweest”, zegt Anthony daarover in zijn Youtubevideo. “Het lijkt erop dat beide kanten dezelfde meester dienen. En die meester is niet iemand die goed is voor de mensen van dit land”, klinkt het.

